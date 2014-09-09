日本已公布经济指标--2014/9/9

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r 11月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +2.7% +2.8% 9月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +3.3% +3.3% 9月25日 -- 工业生产(m/m) 7月 +0.2% p -3.4% r 9月12日 -- 失业率 7月 3.8% @ 3.7% @ 9月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差9,640 逆差8,222 9月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 -5.9% -3.0% 9月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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