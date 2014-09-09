韩国已公布经济指标--2014/9/9

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.5% -r +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +1.4% +1.6% -- -- 工业生产(m/m) 7月 +1.1% @-p +2.6% @-r -- -- 失业率 7月 3.4% @ 3.6% @ 9月11日 -- 贸易收支(亿美元) 8月 顺差34 p 顺差24 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选