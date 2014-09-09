日本经济：希望日圆汇率稳定在适宜的水平--经济财政大臣甘利明

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
路透东京9月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示：
* 汇率水平由市场决定，政策制定者不应操纵
* 不会评价当前日圆汇率水平是否适宜，因会影响市场
* 希望汇率稳定在与日本经济基本面相一致的水平上
* 汇率出现大幅波动对日本和全球经济不利
* 希望日圆汇率稳定在市场认为适宜的水平
* 日本就业情况持续改善，企业资本支出意愿保持强劲
* 家庭支出低迷，是因夏季坏天气等一次性因素所致 (完)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。