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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 10:20 BJT

日本经济：希望日圆汇率稳定在适宜的水平--经济财政大臣甘利明

路透东京9月9日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示：

* 汇率水平由市场决定，政策制定者不应操纵

* 不会评价当前日圆汇率水平是否适宜，因会影响市场

* 希望汇率稳定在与日本经济基本面相一致的水平上

* 汇率出现大幅波动对日本和全球经济不利

* 希望日圆汇率稳定在市场认为适宜的水平

* 日本就业情况持续改善，企业资本支出意愿保持强劲

* 家庭支出低迷，是因夏季坏天气等一次性因素所致 (完)
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