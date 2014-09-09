澳洲经济指标总览--9月9日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 10月2日 商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差13.59 逆差15.64 出口(较前月) +1% 持平 进口(较前月) 持平 -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月1日 (较前月) 7月 +0.4% +0.6% 就业市场(经季节调整) 9月11日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 -0.03 +1.49 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.45 -0.38 失业率 6.4% 6.0% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 10月22日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.0% +2.9% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.9% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 国际贸易价格指数 10月30日 进口物价(较前季) 第二季 -3.0% +3.2% 出口物价(较前季) -7.9% +3.6% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月2日 经常帐收支 第二季 赤字137 赤字78 商品与服务贸易收支 顺差46.91 顺差35.91 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月3日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.1% (较上年同期) +3.1% +3.5% (完)