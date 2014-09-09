《交易视点》中国股指若冲击预期区间上限，可对核心转债止盈--中金

路透上海9月9日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，中秋节后股市仍有望在亢奋情绪推动下继续走高，增持正在失去着力点。而如果股指接近甚至超过区间上限之后，建议将止盈向核心转债品种扩散，至少拿出少量仓位尝试波段机会。

9月中下旬IPO打新和季末扰动因素开始出现，10月份会否成为中期行情分水岭值得关注，四中全会、沪港通均将在该窗口兑现，房地产能否出现金九银十也将揭晓。

进入年底阶段，GDP目标下调，稳增长力量和预期减弱，加上明年IPO发行节奏的不确定性，届时绝对回报投资者锁定利润可能导致市场有所调整。

空间上，基本维持反弹高位介于去年三季度与2012年底一波行情之间的判断，冲击上限的可能性较大。

短期看，重申之前看法，由于股指进入预判区间，增持正在失去着力点，需要较强的交易能力。

**市场回顾**

受到打新资金回流、沪港通四方协议签署、航运等诸多行业政策及欧央行意外降息等影响，股市迎来难得的六连阳，单周成交量也创下年内高点。

军工、交运等板块则在相关政策利好的刺激下高歌猛进，沪指上周四突破2300点后继续上冲，当周累计涨幅达4.93%。

转债几乎全线高涨，尤其是题材机会频现，转债指数当周累计上涨3.2%，估值先升后降，整体略上浮。华天、重工、隧道等诸多个券表现优异。市场的实际走势好于我们此前预判，而主题性机会大行其道符合预期。

**近期做多力量来自于哪里**

近期的经济基本面本身其实并无太多亮点，中观行业数据仍疲软。周一公布的8月份贸易数据也显示外强内弱。而股市流动性状况反而更受关注，甚至有投资者争论究竟是老外救A股，还是“大妈”（理财或存款资金重新配置）救A股？

而我们认为最值得首先提及到的反而是融资融券。融资融券是过去两年A股最重要的资金来源，某种程度上推动了股市结构性行情。

而在5月底以来这轮行情中，尤其是7月份以来融资余额短短两个月时间增长了将近1200亿元，俨然是最大的做多动力来源。而目前融资费率仍高达8.6%，表明市场仍是存量的、投机性最强的投资者主导。

这部分资金未必着眼于长期，未来的反作用力仍需要关注。而海外资金在6月底开始持续流入A股，但在近日不出意外开始进入断档期。有测算显示，股基仓位在上周也明显回升，投资者情绪高涨。至于不少投资者提及的结算保证金大幅流入存在部分曲解。

因为在每次IPO打新申购周，都会有大量资金转入证券结算保证金，打新之后的第二周流出。不过，有趣的是，证券结算资金波动虽然巨大，但近期的流入还是大于流出，导致保证金余额在不断增加，显示出越来越多的资金开始沉淀在A股市场中，给市场带来新增资金。

从目前的打新回报情况看，如果保持每月都有IPO的格局下，网上申购回报率竟然可以接近20%（打开涨停后卖出），远远超过理财收益率，对场外小额资金的吸引不言而喻。而这类资金在打新空档期很可能成为二级市场做多力量。

至于市场憧憬的理财资金大规模入市，一方面需要股市存在持续的赚钱效应，另一方面视理财收益率的下行步伐和节奏而定，毕竟理财投资者的风险偏好较低且对股市负面印象根深蒂固，还需后续观察。

另外，改革在“打虎”之后、四中全会前成为主线，房地产尾部风险降低，叠加货币宽松，情绪是利好的放大器和最大推动力，是影响近期市场走势的关键因素。鉴于沪港通推断力面临断档期，蓝筹股上涨步伐放缓，而情绪推动明显仍是短期把握主题性机会的主要逻辑。

**转债新券定位已经是牛市思维**

上周通鼎转债上市，表现再超预期。其中，通鼎正股由于停牌期间补涨、资产收购获批及亨通光电等同行业个股大涨，正股复盘大涨在一定程度上符合市场预期。

但即便考虑该因素，该转债开盘价竟然直达130元集合竞价涨停线，收盘价仍达到了122元，平价溢价率达到了15.9%，略超过久立、冠城转债。

如果以持有一年为持有期、回报预期为10%计算（考虑到冲击成本和承担的风险，这一回报要求不高），不考虑票息且假设超过130元后转债溢价率归零，投资者实际中预期正股要上涨27.5%，俨然已经是牛市预期。

从我们对其基本面的判断来看，该定位已经透支了不低的乐观预期。此外，有趣的是，参与转债优先配售的几大股东显然是最大赢家。而这恰是打动公司最初选择转债融资的最大因素。大股东的逐利动机使得近期公司的消息面上颇为配合。

面值以下的转债正在被消灭，民生已成独苗。这其中既有正股上涨的因素，也有投资者追涨因素的影响。

一个引申的话题是，为什么我们仍认为7月底、8月初建议对银行股止盈是正确选择。一方面，我们几乎同时间建议减持银行转债并把握低价转债补涨机会。而从其后表现来看，深燃、深机甚至民生这些低价转债的表现远好于中行、工行。

另一方面，当时市场的逻辑正在发生变化，从之前的沪港通（资金流入断档期）转到情绪推动，加上信贷数据不利指引，我们不认为银行转债会有超额回报机会。

当然，上周的走势无论如何还是强于我们之前的预判，工行、中行转债价格均已经回到8月初高点，持有好于空仓。

**个券点评**

我们的核心券仍然是：大盘平安、非金融，题材国金、重工、隧道（减持），小盘齐翔、华天、长青、久立、同仁，纯债替代南山，辅以东方、国电、徐工、深机、歌华等诸多个券。

而短期的主题方向仍然是沪港通、国企改革、军工+核电。有补仓需求的投资者，可继续关注平安等沪港通概念股和深机等低价、基本面有改善转债，沪港通概念随着时间推移且H股强势下存在再次发酵可能。

对转债品种而言，中长期配置价值较过去几年明显提升，理由在于三点：

1、经济新常态也是走向正常态的过程，“宏观温，微观冷”转向“宏观稳，微观活”，资金利率下行及居民资产重新配置导致股市底部抬升；

2、来自纯债市场的机会成本降低；

3、转债品种丰富，可选择余地增加。(完)