台湾债市：指标10年券殖利率创逾八个月高位，忧虑美债走势

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透台北9月9日 - 台湾指标10年期公债殖利率周二弹升至逾八个月高位。中秋长假期间美国公布疲弱的就业数据，但美债殖利率利多不跌，令市场忧心美债未来走势，台湾指标五年和10年公债殖利率双双反弹。
交易员表示，台湾假期中美债殖利率虽仅小弹2基点，但是上周五公布疲弱的非农就业数据，美债却也未对其反应利多。在市场对持券信心薄弱之下，买气更差，这令10年公债103/13盘中不仅弹升至1.71%的发行前交易新高，也创指标10年公债殖利率逾八个月以来的高位。
台湾指标10年期公债 殖利率前高在1月2日盘中的1.7170%。
〞美债利多(殖利率)不跌，这比较奇怪，...而且10年券现在也没有筹码的限制，〞一位票券商交易员称。
交易员表示，虽然先前盘中可见10年期公债出现大型金融机构零星的买盘，但其火力不集中，市场仍对于大型机构的持券心态保持观望，无法助益买气。
指标10年券103/13期 公债将在9月23日标售，预计发行400亿台币。
美国指标公债收益率周一持稳，此前旧金山联储发布的研究结果重燃对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会较市场预期更早升息的担忧，且交易商关注本周的公债供应。美国10年期公债 收益率报2.47%，上周五尾盘报2.46%。
美国劳工部上周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.20-1.24%
• 10年公债103/13 发行前交易：1.68-1.72%
本地时间10:21时最新报价：
• 103/10期殖利率升1.10基点报1.2190%。
• 103/13期公债发行前交易殖利率升1.70基点在1.7070%。
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