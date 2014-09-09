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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 10:30 BJT

日本股市：日经指数温和上扬，日圆疲软提振出口股

路透东京9月9日 - 日股日经指数周二盘中温和上扬，之前日圆兑美元跌至六年低点，提振本田汽车 和索尼 等出口股，但原油价格疲软令能源股承压。

早盘中段，日经指数 升0.4%报15,774.21点，逼近上周所及七个月高点15,829.38点。

美元兑日圆升至六年高位106.09日圆。

本田汽车涨1.2%，索尼涨1.3%，Advantest Corp 涨2.5%。

东证股价指数 升0.1%报1,299.89点，JPX日经-400指数 亦升0.1%报11,793.02点。(完)
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