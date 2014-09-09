日本股市：日经指数温和上扬，日圆疲软提振出口股

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透东京9月9日 - 日股日经指数周二盘中温和上扬，之前日圆兑美元跌至六年低点，提振本田汽车 和索尼 等出口股，但原油价格疲软令能源股承压。
早盘中段，日经指数 升0.4%报15,774.21点，逼近上周所及七个月高点15,829.38点。
美元兑日圆升至六年高位106.09日圆。
本田汽车涨1.2%，索尼涨1.3%，Advantest Corp 涨2.5%。
东证股价指数 升0.1%报1,299.89点，JPX日经-400指数 亦升0.1%报11,793.02点。(完)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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