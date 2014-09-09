《交易视点》中国8月数据可能加剧债市波动，但资金面相对乐观--广发银行

路透上海9月9日 - 中国广发银行最新报告认为，中国本周资金将继续保持平衡偏松，影响债券市场的主要因素是即将发布的各种数据。8月作为检验当前经济运行情况的关键时点，其经济数据的好坏对市场影响颇大。

从8月下旬开始，关于金融数据的传言便不断，更令市场大幅波动。所以在本周答案揭晓的时刻，市场可能波动更加剧烈。预期金融数据较好，但难超预期，宏观经济数据一般，显示出经济活力欠佳。而作为交易盘，在这个万种瞩目的时刻，不能只围观不参与。

基于上文分析，此时可以买入债券，尤其是中长端。激进的参与者，可以考虑收取长端固定利率，或者开始做窄1*5 spread。

**资金面会维持平稳宽松**

资金方面，本周会维持平稳偏宽松状态。纵观九月，在月末需要关注资金情况，做好准备，而其他时间有国开行在，无需担心。不过价格上，R007继续下降的空间很小。现在开盘利率距离3.0%近在咫尺，如果真的跌破3.0%并稳住，那么短端利率被打开，后面还会有行情。至少现在的资金利率已经令市场满意，而且这是年内央行调控的思路。所以对未来的资金面，相对乐观。低融资利率有利于各类债券利率下降。

债券方面，上周利率出现反弹，尤其是长端。原因在于市场预期较好的金融数据会超过预期。但数据不会超预期，并且宏观经济数据表现很一般。所以看利率下降。尤其是经过之前的反弹，长端下降的幅度会更大。其实相对于目前的资金情况，债券收益率绝对水平较高。与去年钱荒之前相比，3年金融债和R007的利差明显拉大。自从去年尺度被打开后，金融债利率就一直高高在上。今年以来大行投资盘新增投资额度有限，也是债券利率位置高位的原因。另外，目前金融债利率相比IRS还是偏高。如3年国开超过repo 1y 100bp，3年非国开更是达到110bp。10年国开超过repo5y 100bp，也是今年较高位置。

在较差的数据和宽松的资金面前，债券利率最终会逐步下降。上周提示过对长端保持谨慎轻仓，正好可以在本周开始逐步买入。另外，短期品种也可以考虑买入，如贴现国债（算反税）、3年金融债等。数据不佳和低融资利率必然带来利率一波下降。

IRS经过上周反弹后，本周有望企稳震荡，市场会保持高度警惕，随时关注反应经济数据的蛛丝马迹。资金保持宽松是大概率事件，对短端来说想反弹很难。Repo 1y在3.60%附近再反弹的话，需要R007有较大波动。所以，短端稳定甚至回落的机会较大。在当前位置不建议大量支付1y等短端固定利率。长端则由于基本面数据预期较好被不断推高，1*5也在拉大。

首先，长端受数据影响上行的持续性有限，8月的金融数据可能不错，但不至于超预期，而且29日一天冲量很可能是票据融资，而不是中长期贷款。上周市场对金融数据较好的预期已经得到反应。8月经济数据若表现一般，那么长端的反弹很可能告一段落。另外，1*5开始拉宽，从30bp到40bp。基于对长端IRS的看法，现在可以开始做窄。所以本周继续密切关注资金状况，短端可以少量收取固定，长短可以继续加大收取固定利率力度，等待数据落地后利率下降。

**上周市场回顾：债券收益率先下后上**

上周债券收益率震荡为主，利率曲线有所陡峭化，长端小幅震荡上行。IRS表现则更加明显，长端上涨幅度5-7bp。资金在经过了月末时点后，迎来IPO退款，开始宽松起来，国开行也顺势将开盘利率做低，整个资金面一片欣欣向荣的景象。这也是债券和IRS短端利率保持平稳的主要原因。

债券方面，资金面的宽松压住短端，长端则由于8月四大行新增贷款数据的消息影响，先下后上。周初，在IPO开始解冻退款，资金偏宽松，债券买盘比较活跃，收益率节节下降。加上四大行28日前新增贷款只有1250亿的消息，令市场预期8月金融数据必然较差，并带动长端利率加速下降。10年国开一度降至4.90%附近，3年国开也下降至4.66%左右。

不过好景不长，29日四大行新增贷款猛增，整个8月达到2500亿，存款流失也大大降低，市场立刻转向，长端两天之内上升超过5bp,短端由于资金宽松，利率基本未动，仍比之前小幅下降。另外，周二的正回购操作180亿，也超过市场预期，推高利率。可以看出，现在债市非常谨慎，数据的些许变动，就会带动利率大幅波动。

IRS上周走势与债券类似，长端上行幅度更大，短端略小。上周初金融数据预期的变化，将repo 5y先压低4bp，随后又强劲反弹13bp，超过4.0%，短端则小幅回升3bp至3.62%。曲线明显陡峭化。与债市类似，IRS市场表现的如此激烈，跟目前其绝对水平较低有关。而且，IRS市场其实已经蕴藏了较大的反弹力量，或者说非常谨慎。一有风吹草动利率便会反弹，这与其提升的做空性质是分不开的。不过最近资金利率较低，这限制了IRS反弹幅度。

综上所述，上周资金面宽松，收益率因数据而落，也因数据而起。充分说明市场没有方向，都在急切等待8月数据。8月作为经济运行情况判断的关键月份，其数据对接下来的市场影响很大。

**美元利率互换：曲线陡峭化上行**

2年期互换利率上周上涨到0.7630后由于非农数据不如预期回落到0.7205。目前市场主线已经从欧元区经济和俄乌地缘政治格局转移到美国经济基本面，如果不是因为本次非农数据不佳，利率估计有望突破0.7670的前期高点并触及0.80的高位。周五将公布零售数据，而9月18日将会举行美联储9月议息会议，预计届时加息的争论将越演越烈。市场在这段时间预期利好的概率更大，因此建议在利率下跌的时候支付固定利率，收取浮动利率。

上周互换曲线陡峭化上行：长端较短端上行明显：1Y -0.05BP，2Y +0.70 BP，3Y +1.42BP，5Y+4.45BP，7Y +7.40BP，10Y +10.00BP，30Y +12.85BP。上周最初市场对美国将要公布的非农就业数据预期较好，ISM制造业指数也是高于预期，各期限利率一度大涨。周四晚上，突如奇来的欧洲央行降息导致利率一度下跌，随后的ADP就业数据大幅低于预期，利率再度下行，不过由于利率下跌超调，市场又预期非农数据将会利好，各期限利率又逆势强行上涨。周五公布非农数据，由于数据远不如预期，利率又再度大幅暴跌。总体来看，利率先上后下，本周各期限利率的波动明显上升。

从经济基本面来看，上周美国的经济数据并不是很好：虽然ISM制造业和非制造业指数均创新高，不过非农数据大幅低于预期，导致利率在周五时大幅暴跌，曲线短端整周几乎没有上行。

具体数据如下：8月ISM制造业指数为57.9，预期58，创2011年3月份以来新高；8月ISM非制造业指数59.6，创2005年8月以来最高，预期57.7；8月ADP就业人数20.4万人，预期22万人；8月30日当周首次申请救济人数30.2万人，预期30万人；8月23日当周续请救济人数246.4万人，预期251万人；8月30日当周首次申请失业救济人数四周均值30.275万人，前值29.975万人；8月非农就业人口+14.2万人，为今年以来最低水平，预期+23.0万；8月私营部门就业人口+13.4万人，为今年以来最低，预期+21.5万人。

外围因素方面，欧元区的意外降息令市场在周四晚上措手不及，不过随后因为大家预期非农数据将利好，利率又迅速反弹回升。乌克兰局势也是一度传出“长期停火”的利好消息，但是随后又陷入了武装冲突。欧元区方面，欧洲央行主要再融资利率：0.05%，预期0.15%，前值0.15%；欧洲央行隔夜存款利率：-0.20%，预期-0.1%，前值-0.1%；欧洲央行隔夜贷款利率：0.30%，预期0.40%，前值0.40%；欧元区二季度GDP修正值同比增0.7%；环比增长陷入停滞，主要受投资下跌影响。

乌克兰方面，乌克兰总统办公室：波罗申科已与普京就在乌克兰东部顿巴斯地区“长期停火“达成协议；俄总统发言人佩斯科夫也证实，普京与波罗申科就如何解决乌危机达成了广泛共识；乌克兰政府与亲俄派正式签署停火协议；不过随后，乌克兰军方发言人Lysenko称，乌克兰政府军被俄罗斯境内的炮火攻击；乌克兰政府军和俄罗斯军队在Mariupol发生冲突；俄罗斯持续往乌克兰输送士兵和车辆；欧盟代表同意对俄实施更多制裁，新制裁下周一实施；奥巴马称很可能继续对俄罗斯制裁，对停火协议表示质疑。（完）