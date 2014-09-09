更新版 1-中国公开市场：正回购维持小量平稳操作，偏宽流动性支撑稳增长举措

* 正回购维持小量平稳操作，利率亦不变

* 外贸顺差再创历史新高，流动性前景乐观

* 但内需疲弱及房地产业活动低迷

* 货币政策以偏宽松格局支持稳增长政策发力 (新增更多评论和背景)

路透上海9月9日 - 中国8月顺差再创历史新高，加上欧洲和日本宽松政策的资本外溢效应，国内流动性前景乐观，但宏观经济暂不支持央行将流动性明显收紧，稳增长政策还待进一步发力，央行周二公开市场正回购维持小量平稳操作力度，利率亦不变。

市场人士并指出，进口增速持续下降，显示内需未见明显改善，且国内房地产投资销售仍萎靡不振，央行货币政策仍以偏宽松的稳定格局，支持更多稳增长政策的推出。

“央行(公开市场操作)节奏没什么变化，暂时不会改变流动性比较宽裕的状态，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

中国央行公开市场今日进行150亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持平在3.70%；据路透计算，本周公开市场仅200亿元正回购到期，其中周二及周四各100亿元。本周并无央票到期。

他指出，8月顺差再创历史新高，主要是因为进口弱导致，一方面国内需求不够，另一方面大宗商品价格较低，房地产若不能迅速恢复，内需很难看到有明显起色，贸易顺差比较高将会是常态，且欧洲降息，来自欧洲的流动性可能也会对国内形成冲击，短期国内流动性会比较宽裕。

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。分析师们指出，得益于欧美经济复苏的大环境，中国出口进一步趋稳，预计未来几个月会保持回升势头，但令人担忧的则是进口持续下降反映中国内需疲弱背后经济增长动力的不足，稳增长政策仍需加力。

除了内需疲软，国内房地产业仍处于调整期，“在这种条件下，央行货币政策不太容易转成流动性收紧。”李刘阳称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，8月官方非制造业商务活动指数略升至54.4，上月为54.2，反映非制造业市场活动稳中略升，但房地产业活动继续走低，且此弱势格局短期恐难以改变。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞也表示，当前流动性相对充裕，但考虑到9月末为季末，且十一国庆假期现金备付压力等影响，央行公开市场维持了平衡状态。

上周央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然当周流动性宽松，但央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 150

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 200

逆回购到期 --

===== ===== ===== ===== =====(完)

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