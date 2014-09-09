《外汇专栏》欧元短线压力仍重，恐难逃脱续跌厄运

国际油市：油价持稳，此前美国原油库存骤降
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
德拉吉表示，若有必要进一步解决低通胀持续过长时间的风险，央行管理委员会一致同意将在职责范围内动用额外“非常规工具”。
同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍小心翼翼地迈向加息，尽管时间框架依然非常不确定。
欧元兑美元进一步挫跌，可能只是广泛弱势的一部分。
固定收益部门或许正在揣测，到底是不是有锁定欧元区公债头寸获利的更好时机；欧元区公债价格一路飙升，收益率则下跌。
西班牙两年期公债 收益率周一报0.246%，固然高于爱尔兰可比公债 的收益率0.059%，但低于可比美债 的收益率0.5%。
投资者若持有新加坡两年期公债 ，同样可以获得0.5%的收益率。
特别是，亚洲的基金经理人想知道，新加坡是不是确实应该支付高出爱尔兰和西班牙的溢价。
此外，澳洲两年期公债 收益率报2.62%，抓人眼球。
因此，尽管资产组合经理人对偏好哪种货币各有看法，但鉴于欧洲央行当前政策，欧元或许会排在队尾附近。(完) (译文审校 高琦/艾茂林)
路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。
* 美国政府提议下调企业税 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约4月26日 - 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的 走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 一周来，一揽子税改计划的细节已经被披露，使得今日发布的计划大 纲缺乏惊喜。 周三，特朗普提议下调对企业税和企业汇回国内的海外利润的税率， 他还要求提高个人应税收入抵扣标准，取消遗产税继承税，简化报税。 但这一揽子计划与预期基本一致，投资者现在聚焦税改计划能否在国 会获得通过，此前医保议案就在众议院搁浅。 “与其说是一个计划，不如说是一些纲要，目前市场对此反应并不热 烈，主要因为计划最终成为法案还有很多工作要做，”Jones Trading首 席市场策略师Michael O'Rourke称。 “市场处于观望态势，看计划如何推进，大部分市场人士确信，最终 的法案与计划将会有天壤之别。” 美国五年期公债标售表现平平，没有给债市投资者留下深刻印象。投 标倍数仅为2.34，低于上月标售时的2.
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。