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货币新闻 | 2014年 9月 9日 星期二 10:56 BJT

《外汇专栏》欧元短线压力仍重，恐难逃脱续跌厄运

德拉吉表示，若有必要进一步解决低通胀持续过长时间的风险，央行管理委员会一致同意将在职责范围内动用额外“非常规工具”。

同时，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍小心翼翼地迈向加息，尽管时间框架依然非常不确定。

欧元兑美元进一步挫跌，可能只是广泛弱势的一部分。

固定收益部门或许正在揣测，到底是不是有锁定欧元区公债头寸获利的更好时机；欧元区公债价格一路飙升，收益率则下跌。

西班牙两年期公债 收益率周一报0.246%，固然高于爱尔兰可比公债 的收益率0.059%，但低于可比美债 的收益率0.5%。

投资者若持有新加坡两年期公债 ，同样可以获得0.5%的收益率。

特别是，亚洲的基金经理人想知道，新加坡是不是确实应该支付高出爱尔兰和西班牙的溢价。

此外，澳洲两年期公债 收益率报2.62%，抓人眼球。

因此，尽管资产组合经理人对偏好哪种货币各有看法，但鉴于欧洲央行当前政策，欧元或许会排在队尾附近。(完) (译文审校 高琦/艾茂林)
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