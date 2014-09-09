美国个股：摩根士丹利将支付9,500万美元，和解美国MBS相关诉讼

路透纽约9月8日 - 摩根士丹利 已达成协议，将支付9,500万美元，解决一宗指控该银行在2008年金融危机前，误导投资者购买抵押支持证券(MBS)的诉讼。

投资者控诉该行，对恶化的证券提供了不正确和误导的报告书。经过多年诉讼，纽约联邦法院周一的法庭文件披露诉讼和解。

这件协议和解的是密西西比公务员退休制度(MissPERS)和西维吉尼亚投资管理局提出的诉讼。