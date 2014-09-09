美国个股：摩根士丹利将支付9,500万美元，和解美国MBS相关诉讼

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透纽约9月8日 - 摩根士丹利 已达成协议，将支付9,500万美元，解决一宗指控该银行在2008年金融危机前，误导投资者购买抵押支持证券(MBS)的诉讼。
投资者控诉该行，对恶化的证券提供了不正确和误导的报告书。经过多年诉讼，纽约联邦法院周一的法庭文件披露诉讼和解。
这件协议和解的是密西西比公务员退休制度(MissPERS)和西维吉尼亚投资管理局提出的诉讼。
原告指控摩根士丹利，2006年包装并销售的13件一揽子MBS组合和2007年的16件组合，违反美国证券法。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。