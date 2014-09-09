爱尔兰金融：欧盟支持爱尔兰提前偿还IMF救助贷款--欧盟官员

* 爱尔兰从IMF贷款的利率是市场利率的两倍多

* 爱尔兰还款或给其他国家开创先例--官员

路透布鲁塞尔9月8日 - 一名高级欧盟官员周一表示，欧盟支持爱尔兰提出的提前偿还国际货币基金组织(IMF)救助贷款的申请，提前还款将使爱尔兰节约资金。

爱尔兰于2010年末从IMF和欧盟借入资金，以避免破产。当时爱尔兰已无法从市场融资渠道获取资金。

该国在去年12月救助计划到期后重返市场，现在从IMF筹借资金的成本要高于欧盟和金融市场。

爱尔兰从IMF举借资金的利率接近5%，而从金融市场融资的成本不到2%。爱尔兰公债收益率(殖利率)较低，得益于投资者寄望欧洲央行实施美国式债券购买计划，以重振欧元区经济。

但根据爱尔兰救助协议，如果该国想提前偿还贷款，就必须向所有出借方偿还，而不能只偿还某一个出借方，除非其他出借方同意。

欧盟一参与讨论的高级官员称，达成协议的迹象很多。

“同僚们都对此持正面看法...对于爱尔兰政府、爱尔兰金融资产，乃至对我们来说，这都是好事，”该官员对记者称。“爱尔兰政府能省下一大笔钱。”

欧盟财政官员周五在米兰召开非正式会议，将讨论这一问题。

爱尔兰财长Michael Noonan称，他计划向IMF归还180亿欧元(230亿美元)欠款；贷款总额为220亿美元。他将于周一稍晚在布鲁塞尔向欧盟执委会高级官员提出提案。

Noonan将考虑在年底前开始分三次对这批偿还款项进行再融资，每次50亿欧元。

上述欧盟官员称，爱尔兰提前还款若获得同意，将引起其他国家效仿。葡萄牙救援计划今年年底也将结束。