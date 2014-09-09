新闻稿：台湾银行业获利能力将在2014-2015年上升--惠誉

评级机构惠誉表示，中期内台湾银行业获利能力料将上升，因利差扩大，而且宏观经济环境改善。兆丰国际商业银行、国泰世华商业银行及第一商业银行等大型银行可能将成为利差扩大的首要受益者，主要归因于他们在中国大陆敞口较大，而且在人民币存款的运用上也相对较佳。但获利持续增长的能力尚待建立，且由于台湾一些银行快速建立了他们的中国大陆敞口，因此承担的风险可能增加。(完)