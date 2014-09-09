新闻稿：台湾银行业获利能力将在2014-2015年上升--惠誉

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
台北/新加坡9月8日 - (以下摘译自惠誉发布的英文新闻稿)
评级机构惠誉表示，中期内台湾银行业获利能力料将上升，因利差扩大，而且宏观经济环境改善。兆丰国际商业银行、国泰世华商业银行及第一商业银行等大型银行可能将成为利差扩大的首要受益者，主要归因于他们在中国大陆敞口较大，而且在人民币存款的运用上也相对较佳。但获利持续增长的能力尚待建立，且由于台湾一些银行快速建立了他们的中国大陆敞口，因此承担的风险可能增加。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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