台湾汇市：台币实质交易盘初趋弱整理，因国际美元续强

路透台北9月9日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易趋弱盘整。交易员指出，由于国际美元续强、亚洲交易盘美元指数 攀高，早盘台币实质交投走跌靠向29.950，而盘初台股上涨暂令台币实质交投有所支撑。

汇银人士表示，韩国金融市场周一至周三因假期休市，暂未能提供台币实质交投进一步指引，短线暂先反应国际美元走强的利空；早盘出口商交投态度偏向观望，料出口商在29.950上方抛汇意愿才会提高，后续关注牵动外资动向的台股后市。

“ 韩国放假没有参考，交投偏向观望。”一位本地银行交易人士说。

本地时间10:09附近，交易员表示，台北外汇成交量为1.18亿美元，交投持稳，上日同时段则为1.76亿美元。台股加权股价指数 则是上涨0.33%，重回9,400点上方整理。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.935-29.950，上交易日主要区间在29.920-29.947。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；一个月远汇报价 暂报在29.928/29.940左右，上日纽约盘收在29.945。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.930-29.970

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