中国债市动态：现券和IRS变动均不大，期待更多经济金融数据提供指引

路透北京9月9日 - 中国银行间市场周二早盘现券和人民币利率互换(IRS)变动均不大，8月外贸数据显示国内经济增长动能乏力，但对债市影响甚微。交易员表示，对短期资金前景预期暂稳定，期待接下来公布的更多经济金融数据为市场走向提供指引。

“早盘现券收益率走势比较稳，感觉交投活跃度也一般。”上海一银行交易员称，“大家还在观望，看看接下来月度数据的情况吧。”

另一银行交易员指出，早盘IRS的变动在一个基点(bp)，昨日公布的贸易数据基本没有影响。不过8月贸易顺差攀至高位，推高市场对外汇占款的关注度。

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

中国广发银行最新报告认为，中国本周资金将继续保持平衡偏松，影响债券市场的主要因素是即将发布的各种数据。8月作为检验当前经济运行情况的关键时点，其经济数据的好坏对市场影响颇大。

剩余期限约6.35年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.9298%/4.8905%，上交易日尾盘为4.9399%/4.9101%。