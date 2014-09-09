主要国家经济指标预测--9月10日****

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月9日(二) 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 持平 +0.3% (较上年同期) +4.1% +4.3% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +4.0% +8.8% (较上年同期) +0.6% -3.0% 9月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.8% 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- +0.1% 0645 法国工业生产(较前月) 7月 -0.4% +1.3% 1100 美国抵押贷款市场指数 9月5日当周 -- 352.7 再融资指数 -- 1,415.8 1230 加拿大产能利用率 第二季 82.8% 82.5% 1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 7月 +0.5% +0.3% 趸售销售(较前月) +0.4% +0.2% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2301 英国RICS房价差值 8月 正47 正49 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负13.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,037 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,107 9月10日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月9日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 正4 -- 企业信心指数 正8 -- 0130 澳洲房屋融资 7月 +0.3% +1.0% 投资性房屋融资 +6.8% -- 0500 日本消费者信心指数 8月 41.2 -- 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 赤字841 -- 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差55.39 逆差50 进口(亿欧元) 416.95 -- 出口(亿欧元) 361.56 -- 0830 英国工业生产(较前月) 7月 +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.3% 制造业产出(较前月) 7月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 逆差43.45 逆差36 全球贸易收支(亿英镑) 逆差101.86 逆差91 1130 美国NFIB小企业信心指数 8月 96.1 -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 19.24 19.5(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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