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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--9月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值     前值
    9月9日(二)
    2350  日本企业物价指数(较前月)                       8月           持平      +0.3%
                         (较上年同期)                                 +4.1%      +4.3%
    2350  日本机械订单(较前月)                           7月          +4.0%      +8.8%
                      (较上年同期)                                    +0.6%      -3.0%
    
    9月10日(三)
    0030  澳洲消费者信心指数                             9月             --      +3.8%
    0530  法国非农就业岗位(较前季)                  第二季修正值         --      +0.1%
    0645  法国工业生产(较前月)                           7月          -0.4%      +1.3%
    1100  美国抵押贷款市场指数                       9月5日当周          --      352.7
              再融资指数                                                 --    1,415.8
    1230  加拿大产能利用率                             第二季         82.8%      82.5%
    1400  美国批发(趸售)库存(较前月)                     7月          +0.5%      +0.3%
              趸售销售(较前月)                                        +0.4%      +0.2%
    2100  新西兰央行利率决定                             --           3.50%      3.50%
    2301  英国RICS房价差值                               8月           正47       正49
    2350  日本大型制造业景气判断指数                    第三季　　  　　--      负13.9
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      前周            --   买超5,037
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   卖超1,107
        
    9月10日-14日
    2200  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                8月            --       -0.7%
                            (较上年同期)                                --       +5.9%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值  
    9月9日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  8月            正4          --
                          企业信心指数                                 正8          --
    0130 澳洲房屋融资                                   7月          +0.3%       +1.0%
             投资性房屋融资                                          +6.8%          --
    0500 日本消费者信心指数                             8月           41.2          --
    0645 法国预算收支(亿欧元)                           7月        赤字841          --
    0645 法国贸易收支(亿欧元)                           7月      逆差55.39      逆差50
             进口(亿欧元)                                           416.95          --
             出口(亿欧元)                                           361.56          --
    0830 英国工业生产(较前月)　　　　　　　　　　　　　 7月　　      +0.5%       +0.2%
                     (较上年同期)                                    +1.7%       +1.3%
    　　　　制造业产出(较前月)　　　　　　　　 　　　　 7月　　　　  +0.3%       +0.3%
　　　　 　　　　　　(较上年同期)                                    +2.2%       +2.2%
    0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　 7月　　  逆差43.45      逆差36
    　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                逆差101.86      逆差91
    1130 美国NFIB小企业信心指数                         8月           96.1          --
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                       8月          19.24        19.5(完)
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