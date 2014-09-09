《全球市场》美元兑日圆劲扬，日本股市测试高位

英镑难以摆脱10个月低点，之前第二次民调结果发现，赞成苏格兰独立的比率大大上升，而目前距离苏格兰独立公投只有10天。

TNS调查发现，赞成独立的人数比率上升6个点达到38%，仅略低于反对阵营的39%比率。之前的YouGov调查则显示,赞成独立的人占到51%，首次成为多数。

YouGov民调结果撼动周一的金融市场，英镑下挫，在苏格兰具有较大风险敞口的企业股价大跌。英镑兑美元 周二亚洲时段处在1.6079美元的新低。

美元上涨意味着大宗商品价格下跌，现货金 跌至每盎司1,255.56美元，周一已经下滑逾1%。

布兰特原油 再跌0.06美元至每桶100.14美元，隔夜市场最低跌至99.36，为2013年5月以来低位。美国原油期货 勉力反弹0.3美元，报每桶92.96美元。(完)