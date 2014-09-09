《全球市场》美元兑日圆劲扬，日本股市测试高位

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
英镑难以摆脱10个月低点，之前第二次民调结果发现，赞成苏格兰独立的比率大大上升，而目前距离苏格兰独立公投只有10天。
TNS调查发现，赞成独立的人数比率上升6个点达到38%，仅略低于反对阵营的39%比率。之前的YouGov调查则显示,赞成独立的人占到51%，首次成为多数。
YouGov民调结果撼动周一的金融市场，英镑下挫，在苏格兰具有较大风险敞口的企业股价大跌。英镑兑美元 周二亚洲时段处在1.6079美元的新低。
美元上涨意味着大宗商品价格下跌，现货金 跌至每盎司1,255.56美元，周一已经下滑逾1%。
布兰特原油 再跌0.06美元至每桶100.14美元，隔夜市场最低跌至99.36，为2013年5月以来低位。美国原油期货 勉力反弹0.3美元，报每桶92.96美元。(完)
(编译 许娜/艾茂林/王颖/朱晓军/郑茵 审校 张明钧/杜明霞/张若琪/白云)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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