澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受美元全线涨势拖累

交易员表示，美元走强也令他们百思不得其解，并预期澳元仍将面临温和的压力。

“周一，澳元本来可能测试0.9400美元，但现在我认为在周四就业数据出来之前，澳元不会有什么表现，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深外汇策略师Sean Callow表示，他预期在那之前澳元可能介于0.9240-50美元区间。

美国旧金山联邦储备银行的一份研究报告显示，投资者认为的升息速度要比美联储成员本身认为的更慢，这使澳元受到影响。此一报告推升美债收益率(殖利率)，促使投资人削减部分澳元多仓。

澳元兑欧元与英镑，皆从近期高点温和拉回，不过仍在逾一年来高位附近盘旋。

澳元兑日圆 最新报98.37日圆，上周五曾触及98.83。欧元兑澳元 小涨至1.3902澳元，周一低见15个月低位1.3774。

新西兰元兑美元 下跌至六个半月低位0.8257美元。(完)

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