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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 11:25 BJT

《汇市简讯》美元指数延续上行趋势，美债收益率升高

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* 10年期美债收益率亚洲盘上升3个基点至2.496%，由于缺乏消息面题材，这非常不寻常

* 报告显示，投资者预计美国利率维持在低位的时间较美联储预期更久

* 美元指数在亚洲市场触及新高84.42，此前开高0.67%

* 5、10及20日/周移动均线趋势向上，波林格区间扩大

* 中长期目标指向2013年高点84.75

* 图表：link.reuters.com/fag82w

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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