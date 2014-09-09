《汇市简讯》美元指数延续上行趋势，美债收益率升高

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
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* 10年期美债收益率亚洲盘上升3个基点至2.496%，由于缺乏消息面题材，这非常不寻常
* 报告显示，投资者预计美国利率维持在低位的时间较美联储预期更久
* 美元指数在亚洲市场触及新高84.42，此前开高0.67%
* 5、10及20日/周移动均线趋势向上，波林格区间扩大
* 中长期目标指向2013年高点84.75
(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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