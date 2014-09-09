台湾金融：金管会近期将开放企业户可在台办理海外分行开户作业

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透台北9月9日 - 两位台湾金管会官员周二表示，近期将修废相关函令，开放企业户及其负责人可在台办理海外分行开户作业，将有助于提高银行业海外获利。
一位金管会官员指出，因应银行业建议放宽海外分行开户作业，金管会研议将分两阶段开放，第一阶段率先开放银行可协助企业户及负责人在台办理海外分行开户业务，第二阶段则将开放扩及自然人，不过后者开放暂没有时间表。
该官员引述金管会统计资料分析称，台资银行业今年1-7月海外获利(含国际金融业务分行(OBU)及海外分行)占比为35.8%，已高于去年同期海外获利占比的30.1%，这次开放后将有助于海外获利占比进一步提高。
“此次开放也配合亚洲盃布局的目标。”另一位金管会官员说。
上述金管会官员表示，随着银行业海外扩点持续增加，业者提议放宽企业主及其负责人可在台就地办理海外分行开户，简便中小企业主及其负责人海外分行开户的作业，将可提高海外分行的业务。
当地媒体工商时报周二报导，金管会拟于本周开放银行协助客户进行海外分行开户、对保，也就是未来客户不必出国，就能在境内银行据点办理海外存款帐户开户，可大幅提升银行竞争力及海外获利能力。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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