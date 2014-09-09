台湾债市：RP利率平稳，节后资金回笼

路透台北9月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致平稳。交易商指出，中秋节后首个交易日资金回笼，投信涌进申购款，令市场资金充裕，较节前资金稍少的情势改善不少。

交易员指出，中秋节过后资金情势回复平稳宽松，不仅投信资金转为充裕，寿险业者也转为小多。部分票券商也表示，维持短期内不收新钱的作法，市场的资金需求并不算太高。

〞投信有申购款进来，有几家来找券，〞一位大型证券商交易员说。他们也说，银行端的资金也相当充裕，若要续做并无太大困难。资金情势平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，同上日区间。票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。