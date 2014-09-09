台湾债市：RP利率平稳，节后资金回笼

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透台北9月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致平稳。交易商指出，中秋节后首个交易日资金回笼，投信涌进申购款，令市场资金充裕，较节前资金稍少的情势改善不少。
交易员指出，中秋节过后资金情势回复平稳宽松，不仅投信资金转为充裕，寿险业者也转为小多。部分票券商也表示，维持短期内不收新钱的作法，市场的资金需求并不算太高。
〞投信有申购款进来，有几家来找券，〞一位大型证券商交易员说。他们也说，银行端的资金也相当充裕，若要续做并无太大困难。资金情势平稳。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，同上日区间。票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。
本周公债/公司债发行交割情况为：周五有中油的公司债发行，金额154亿台币；台塑石化 发行60亿台币。周三则有南亚 26亿台币公司债还本。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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