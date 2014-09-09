投行观点：中国出口料维持强劲增长，苹果新手机提供助力--美银美林

路透北京9月9日 - 国际投行美银美林最新研究报告称，预计中国出口增长有望保持强劲，9月苹果 发售iPhone手机新机型后，将为年底前每个月份都贡献1个百分点的出口同比增幅，从而令近10%的同比增幅得以延续。

美银美林此前曾指出，苹果将要发布的iPhone 6机型广受期待，预计参与制造国家地区的宏观经济指数都会受到提振，“虽然这是一款美国产品，但它在中国大陆完成组装，除了中国销售的部分，其余都将计入中国出口。”

该投行最新报告并称，出口强劲将为中国下半年经济增长提供助力，但同时纪录高位的贸易顺差也会进一步推升人民币汇率。同时，国际原油和铁矿石价格的下跌，也将在年底前每个月为中国进口商品节省50亿美元资金。

报告认为，中国进口数字欠佳，一定程度上是受投资需求不振影响，但更重要的原因在于国际大宗商品价格的下挫，和商品相关的融资交易出现逆转。