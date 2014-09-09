中国货币市场：七及14天回购利率续跌但幅度收敛，资金宽松程度稍减

路透上海9月9日 - 中国银行间货币市场周二依旧宽松，但程度较此前稍减。主要回购利率中，七天及14天加权利率续降，势头也有所收敛。机构方面，国开行仍是主要出资机构及决定利率定价主体。

交易员表示，8月创新高的贸易顺差，利好外汇占款增长，不过本月为季度末，对下旬流动性的忧虑难以完全解除，谨慎中要随时关注公开市场操作的影响。

央行公开市场今日进行了150亿元人民币的14天期正回购操作，中标利率持平在3.70%。按今日仅100亿元正回购到期计算，公开市场单日实现50亿元资金净回笼。

北京一银行交易员称，和上周相比，今天资金面“稍微紧张一些，但还是能平(头寸)。国开在出钱，基本按价报上就能成交。”

中国8月外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

华南一银行交易员补充说，正常情况下，9月下旬资金面可能会趋紧。不过从目前隔夜和七天期仅30多个基点(bp)的偏低点差来看，短期内这种影响预期并不强烈，回购利率具体走势还有待观察。

中信证券最新报告认为，由于进口持续疲弱，8月顺差创新高，结合近期人民币升值动能明显加强，预计8月的外汇占款有望温和改善。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8107 2.8191 -0.84

七天 3.1392 3.1979 -5.87

14天 3.3824 3.4133 -3.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9800 4.1250 -14.50

七天 3.7200 3.0200 +70.00

14天 3.9750 3.0000 +97.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8400 2.9000 -6.00

七天 3.2900 3.2100 +8.00

14天 3.4100 3.4200 -1.00

Shibor

其中:隔夜 2.8160 2.8070 +0.90

七天 3.1520 3.1880 -3.60

三个月 4.6522 4.6539 -0.17