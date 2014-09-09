重发-中国新债：进出口行周五将招标增发至多120亿元两期债，一年和三年各半

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
(重发以修改格式)
路透上海9月9日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(12日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币两期固息债，一年和三年期品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第59及60期债，其中一年期为第27期 增发债，票面利率4.62%；三年期为第47期 增发债，票面利率4.6914%。具体发行条款如下：
59期(第27期增发) 60期(第47期增发)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
(剩余期限逾七个月)
招标时间 9月12日14:00-15:00 9月12日14:00-15:00
中标方式 单一价格中标(荷兰式) 多重价格中标(美国式)
起息日 4月24日 8月5日
缴款日 9月16日 9月16日
分销期 9/12-9/16 9/12-9/16
上市日 9月18日 9月22日
基本承销额 无 无
发行手续费 无 0.05%
-----------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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