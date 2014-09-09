日本经济：决策官员回应日圆下滑，警告称汇价快速波动不为人所乐见

两位大臣均不愿对特定的日圆汇价置评，分别在例行内阁会议后于周二和周五举行的简报上发言。

尽管近来日圆贬值，但出口却未能回升，令决策人士大失所望，他们原本预期海外出口增加将可支撑脆弱的经济复苏，并协助抵销4月消费税调高后内需疲弱的冲击。

日本央行总裁黑田东彦强调，日圆疲弱仍有利于日本经济，由于美联储在考虑升息的同时，日本央行则维持超宽松货币政策，因此美元自然会升值。

然一些日本议员和市场分析师警告，日圆进一步贬值可能弊大于利，因为日本企业的燃料和原物料进口成本升高。

如果即使全球经济成长回升，而出口仍旧疲弱，上述的看法可能更加有力。