日本经济：决策官员回应日圆下滑，警告称汇价快速波动不为人所乐见

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
两位大臣均不愿对特定的日圆汇价置评，分别在例行内阁会议后于周二和周五举行的简报上发言。
尽管近来日圆贬值，但出口却未能回升，令决策人士大失所望，他们原本预期海外出口增加将可支撑脆弱的经济复苏，并协助抵销4月消费税调高后内需疲弱的冲击。
日本央行总裁黑田东彦强调，日圆疲弱仍有利于日本经济，由于美联储在考虑升息的同时，日本央行则维持超宽松货币政策，因此美元自然会升值。
然一些日本议员和市场分析师警告，日圆进一步贬值可能弊大于利，因为日本企业的燃料和原物料进口成本升高。
如果即使全球经济成长回升，而出口仍旧疲弱，上述的看法可能更加有力。
日本央行8月政策会议记录显示，一些央行决策者认为出口对日圆下跌益发没反应，部分是因为许多日本公司将生产转移至海外。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 张荻/艾茂林)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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