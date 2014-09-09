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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 12:11 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--9月9日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 580

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
    2014/9/11      14              3.70           100
    2014/9/16      14              3.70           180
    2014/9/18      14              3.70           150
    2014/9/23      14              3.70           150
    
                        当月累计   580    
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *            
    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

     到期日     操作期限(天)  中标利率(%)   到期量(亿元)
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     暂无
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    注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回
购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
    另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次
短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。
    今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF
余额为零。
    2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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