《中国央行票据未到期一览表》--9月9日

纽约期市：指标原糖合约跌穿16美分并触及一年低位，成交创天量

路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。