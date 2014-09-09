《全球汇市》美元触及14个月新高，受美联储研究报告和英镑疲势推动

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
“我们预计围绕苏格兰9月18日独立公投的担忧近期会主导汇率走势，”法国巴黎银行分析师在给客户的研报中写道。
“我们的预测仍是‘反对者’将占据上风...不过在投票之前我们对再做多英镑持谨慎看法，因为波动性预计仍会较高。”
尽管数据显示英国8月零售销售大幅增长，但却未能影响英镑汇率，分析师表示，即便今天公布的工业和制造业数据很好，也不大可能拯救英镑。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2873 1.2896 -0.18 -6.34 1.3745
美元/日圆 106.22 106.02 +0.19 +0.87 105.30
欧元/日圆 136.74 136.72 +0.01 -5.52 144.73
美元/瑞郎 0.9371 0.9352 +0.20 +4.96 0.8928
英镑/美元 1.6076 1.6104 -0.17 -2.90 1.6556
美元/加元 1.0993 1.0973 +0.18 +3.51 1.0620
澳元/美元 0.9262 0.9278 -0.17 +3.92 0.8913
新西兰元/美元 0.8258 0.8269 -0.13 +0.63 0.8206
澳元/日圆 98.380 98.370 +0.01 +4.83 93.850
新西兰元/日圆 87.720 87.670 +0.06 +1.52 86.410
英镑/日圆 170.76 170.73 +0.02 -2.05 174.33
澳元/新西兰元 1.1212 1.1207 +0.04 +3.36 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/朱晓军/许娜/陈宗琦；审校)
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