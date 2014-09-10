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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 10:34 BJT

新债招标：中国三年国债中标利率4.00%，高于市场预期--业内人士

路透上海9月10日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标利率为4.00%，高于此前3.97%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.04%，投标倍数为2.04倍。

该期债券为今年第20期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该债9月11日开始计息，利息按年支付；招标结束至9月15日进行分销，9月17日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。（完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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