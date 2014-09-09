美国个股：上海通用汽车因软件问题将在中国召回38,328辆凯迪拉克

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透上海9月9日 - 中国国家质检总局周二称，通用汽车 在中国的主要合资企业--上海通用汽车有限公司将在华召回38,328辆凯迪拉克汽车，因驻车制动系统软件存在问题。
质检总局在官网声明中称，上海通用汽车已开始召回2012年10月8日至2014年7月17日期间生产的部分凯迪拉克XTS汽车，以消除软件问题的安全隐患。该公司是通用汽车与上汽集团 的合资企业。
质检总局称，该问题极端情况下会导致车辆加速无力或无法移动。
无法立即联系到通用官员予以置评。
去年，随着中国监管机构加大保护消费者的力度，车企在中国创纪录地召回了530万辆汽车。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选