美国个股：上海通用汽车因软件问题将在中国召回38,328辆凯迪拉克

路透上海9月9日 - 中国国家质检总局周二称，通用汽车 在中国的主要合资企业--上海通用汽车有限公司将在华召回38,328辆凯迪拉克汽车，因驻车制动系统软件存在问题。

质检总局在官网声明中称，上海通用汽车已开始召回2012年10月8日至2014年7月17日期间生产的部分凯迪拉克XTS汽车，以消除软件问题的安全隐患。该公司是通用汽车与上汽集团 的合资企业。

质检总局称，该问题极端情况下会导致车辆加速无力或无法移动。

无法立即联系到通用官员予以置评。