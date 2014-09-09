《中国金融债发行日程表》--9月9日

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多150 3/5/10 周四招标 固息增发债 9/12-9/16 (今年第20、19、22期债增发) *进出口行 至多60 1 周五招标 固息增发债 9/12-9/16 (中标收益率，第27期债增发，剩余期限逾七个月) 至多60 3 周五招标 固息增发债 9/12-9/16 (中标收益率，第47期债增发) *国开行 60 1 4.19% 固息金融债 9/9-9/15 *进出口行 60 1 4.2564% 固息金融债 9/5-9/10 (加权中标利率) 60 5 4.89% 固息金融债 9/5-9/10 农发行 60 2 *4.5980% 固息增发债 9/5-9/9 60 3 *4.7370% 固息增发债 9/5-9/9 60 1 *4.2961% 固息增发债 9/5-9/10 (今年第32、40和43期债增发) 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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