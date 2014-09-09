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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 13:41 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *国开行      至多150        3/5/10      周四招标      固息增发债    9/12-9/16
                                  (今年第20、19、22期债增发)
 *进出口行   至多60            1         周五招标      固息增发债    9/12-9/16
                          (中标收益率，第27期债增发，剩余期限逾七个月)
             至多60            3         周五招标      固息增发债    9/12-9/16
                                    (中标收益率，第47期债增发)   
 *国开行        60             1         4.19%         固息金融债    9/9-9/15
 *进出口行      60             1         4.2564%       固息金融债    9/5-9/10
                                     (加权中标利率)
                60             5         4.89%         固息金融债    9/5-9/10
  农发行        60             2        *4.5980%       固息增发债    9/5-9/9
                60             3        *4.7370%       固息增发债    9/5-9/9
                60             1        *4.2961%       固息增发债    9/5-9/10
                                  (今年第32、40和43期债增发)
  农发行      100-200          --          --            --             9/22
  农发行      100-200          --          --            --            10/16
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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