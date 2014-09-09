路透调查：新西兰央行料将维持利率不变，或暗示明年第一季前将按兵不动

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透惠灵顿9月9日 - 新西兰央行料将在周四维持指标利率不变，且可能暗示紧缩周期暂停的情况可能会直到明年初，因经济成长降温缓解通胀压力。
分析师表示，房市放缓、奶制品价格挫跌，可能让决策者数月按兵不动，因其需评估3月以来升息100个基点的影响。
接受路透调查的14位分析师全数预期，新西兰央行周四会议上将维持指标利率在五年高位3.5%不变。其中有10位预测下次升息时间是在2015年第一季。
分析师表示，新西兰央行将会承认经济面临逆风，调降其对通胀和国内生产总值(GDP)等的预估，以反映经济成长放缓情况。
新西兰央行料将维持其至2015年底或2016年初升息至约4.5%的计划。
新西兰央行7月会议暂停紧缩周期，自此之后，市场反映明年可能只会再升息35个基点。
新西兰央行可能调降通胀和GDP预估。分析师并预期央行可能持续对新西兰元施压，即使新西兰元贸易加权指数 自7月以来已下跌近4%。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
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