路透专访：台湾柜买中心第四季将建宝岛债殖利率曲线，活络次级交易

* 第四季将建立宝岛债殖利率曲线报价平台

* 明年推动上海自贸区设点台商银行发行宝岛债

* 年底前将有非金融业来台发行美元债券

* 国际板债券兴起，料让台币债券殖利率与国际接轨

记者 董永年

路透台北9月9日 - 在台湾央行完成人民币汇率及利率定盘机制后，台湾柜买中心董事长吴寿山表示，将提前在第四季推动宝岛债殖利率曲线报价平台的建立，年期为二、三、五、七年，藉以活络次级市场交易。

他在接受路透专访时并预期，国际板美元债的兴起，将让台币计价的中长天期债券殖利率与国际渐近接轨。而宝岛债殖利率曲线的推出，也将推升短期债券殖利率的合理化，届时台湾的利率将出现结构性转变。

“我们已经开始走出国际化的特色。”他说。

吴寿山指出，柜买中心原本预订明年第二季才要推动宝岛债殖利率曲线报价平台，但央行提前开启人民币汇率及利率定盘机制，搭配宝岛债与新加坡等离岸人民币中心双挂牌、双向交易的合作，让报价平台建置的计划提早半年启动。

在初级市场方面，他仍维持2015年底宝岛债流通规模达600亿元人民币的目标不变。他表示，宝岛债已发行了204亿元，扣除明年有一档10亿元将到期下柜，还有406亿元的空间必须努力。

不过吴寿山认为，参照香港点心债发行规模直到第四年才扩大、今年有不少点心债将借新还旧，柜买中心将积极推动台商与外国企业发行宝岛债予以取代，达成目标的机率仍高。

他也透露，虽然人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格受两岸服务贸易协议未过而卡关，但希望明年可以推动在上海自贸区设点的台湾本地银行发行宝岛债，让发行端更多样化。

台湾央行于9月1日推出台湾自有的人民币汇率及利率定盘机制。此举为跟进香港脚步，以提供台湾发展人民币衍生性商品的参考指标。

台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开展。根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为214亿人民币。 反观香港自2007年7月发行第一支人民币债券以来，规模日益扩大，根据中银国际统计，2013年离岸人民币债券发行量较上年增加12%至1,374亿元。

**暂不控管美元债**

此外，针对近期国际板美元债的大量发行，吴寿山认为，发行热络的原因是美国QE(量化宽松)即将退场，企业趁机筹得长天期的低利率美元，还有就是台湾发行的成本偏低。

他表示，在高盛 等大型投资银行完成筹资后，年底前将会有金融业以外的企业来台发行美元债。

“他们不仅是发行人，也是承销商。他们是刻意来走一遍，左手进、右手出，还多赚一笔。”他说。

至于是否可能因台币债券长端殖利率承受压力，造成国库筹资不顺而控管发行量，吴寿山指出，暂时没有打算。

“只要不脱离可交易区间、不因瞬间变化造成市场失能，我们不管控。”他说。

吴寿山认为，财政部每年底都会调查买盘对明年度公债的需求，会发行30年期公债主要来自于保险业的要求，但若是保险资金另有去路，相信国库会调整发债计划的内容。

他并指出，国际板债券(包括宝岛债)的兴起，可能会让台币计价的债券殖利率与国际渐近接轨，进而牵动股市与银行存款余额的资金流动。

他表示，按理说，当利率因宽松政策下滑时，资金应该要先流入债市再进驻股市。但台湾因为殖利率太低，导致债市结构扭曲失能，此一不合理的现象有改善必要。

“长期投资者应该将较多资金配置在债市，而非股市。”吴寿山说。

保险法修正条文于今年6月生效，为让台湾的国际债券市场更加活络，允许寿险业投资在台湾发行挂牌的外币债券(含人民币计价宝岛债)计入国内投资部位。法规开放让美元债券发行络绎不绝，根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额为62.94亿美元。