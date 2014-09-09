《路透晚报》--9月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：放宽外资准入，探索国民待遇加负面清单的外资管理模式--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，中国将放宽外商投资准入，重点推进服务业领域对外开放，同时探索准入前国民待遇加负面清单的外资管理模式，大幅减少审批事项，优化审批流程。

--中国反垄断：亚太、北方和冀东水泥因实施价格垄断，被罚逾1亿元--发改委

中国国家发改委周二表示，已责成吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司、北方水泥有限公司、冀东水泥吉林有限责任公司三家水泥企业实施价格垄断的行为，依法罚款1.1439亿元人民币。

--《焦点》中国8月贸易顺差再创新高，“外暖内冷”昭显增长动能乏力

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

--路透专访：中国预算法虽有进步，但对权力部门制约依然过于软化--政协委员

新预算法将于明年1月1日起实施，但在全国政协委员，上海财经大学教授蒋洪看来，修订后的预算法虽然在某些原则精神上有一些进步，但对权力部门公共资源使用的法律制约和监督方面仍有很大的欠缺，与完善“现代国家管理机制”还有很大的距离。

--投行观点：中国出口料维持强劲增长，苹果新手机提供助力--美银美林

国际投行美银美林最新研究报告称，预计中国出口增长有望保持强劲，9月苹果发售iPhone手机新机型后，将为年底前每个月份都贡献1个百分点的出口同比增幅，从而令近10%的同比增幅得以延续。

--投行观点：中国出口料仍稳健增长，内需不佳政策组合拳继续--摩根大通

中国8月外贸数据延续“外暖内冷”的格局，贸易顺差再创新高。摩根大通中国首席经济学家朱海斌认为，未来几个月外需形势仍会支持出口，然而内需复苏前景不佳。他在报告中表示，进口数据暗示中国经济复苏前景仍存不确定性，未来几个月政府或将继续使用政策组合拳来支持特定行业，抑制经济下行风险。

--《独家新闻》美司法部调查葛兰素史克，牵涉其中国消费保健品部门

内部文件显示，2012年美国一项针对葛兰素史克(GlaxoSmithKline) GSK.L 的反贿赂调查触及到其中国消费保健品部门，暗示该公司的合规问题恐怕要比原先爆出的范围更广。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购维持小量平稳操作，偏宽流动性支撑稳增长举措

中国8月顺差再创历史新高，加上欧洲和日本宽松政策的资本外溢效应，国内流动性前景乐观，但宏观经济暂不支持央行将流动性明显收紧，稳增长政策还待进一步发力，央行周二公开市场正回购维持小量平稳操作力度，利率亦不变。公开市场今日进行150亿元人民币正回购操作，期限14天，利率持平在3.70%。

--中国货币市场：七及14天回购利率续跌但幅度收敛，资金宽松程度稍减

中国银行间货币市场周二依旧宽松，但程度较此前稍减。主要回购利率中，七天及14天加权利率续降，势头也有所收敛。机构方面，国开行仍是主要出资机构及决定利率定价主体。

--中国债市动态：现券和IRS变动均不大，期待更多经济金融数据提供指引

中国银行间市场周二早盘现券和人民币利率互换(IRS)变动均不大，8月外贸数据显示国内经济增长动能乏力，但对债市影响甚微。交易员表示，对短期资金前景预期暂稳定，期待接下来公布的更多经济金融数据为市场走向提供指引。

--中国债市：五年以内信用债估值继续小降，稍长期限总体持稳--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，五年期及以内信用债收益率估值继续小幅下行，幅度为1-2个基点(bp)；七年及以上的稍长期限，则整体持稳。

--《中国新债预测》三年国债收益率预测均值3.97%,料需求仍中性偏弱

中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,近日现券二级走势方向性仍不够明朗，且上周以来一级市场延续中性偏弱的格局,虽然三年期国债存在基本承销额考核，但料明日新债定价仍暂难扭转市况，料定位将稍高于二级水平,预测均值为3.97%。

【外汇】

--中国汇市：创纪录顺差令中间价暴涨，人民币顺势收创半年新高

受中国贸易顺差再创历史新高提振，人民币兑美元中间价周二高开187个点子，为近三年来最大涨幅。即期汇价顺势跳升后石油购汇等需求随之出现，成交价虽收创半年新高，但幅度不及中间价。

--投行观点：人民币年内难以明显升值，年末料徘徊在6.25--瑞银

中国8月出口稳健、进口下跌将外贸顺差推高至498亿美元，再创历史新高。国际投行瑞银称，巨额外贸顺差应会在短期内支撑人民币汇率，但年内难以明显升值，维持人民币对美元汇率年末徘徊在6.25的预测。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，短期面临技术性调整压力

中国股市沪综指周二震荡近收平，个股涨跌各半，银行板块跌幅居前。分析师指出，目前大盘已经形成上升趋势，投资者情绪偏乐观，但在连续多日上涨后累积升幅已较大，短期面临技术性调整压力。

--中国基金：8月QFII A股基金小跌0.8%，逊于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，8月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩小跌0.8%，逊于国内股票型基金。QFII A股基金累计前八个月的平均业绩下跌0.51%，表现亦逊于国内股票型基金。

--《焦点》阿里巴巴IPO路演首站未披露新讯息，但意外谈及公司治理事宜

阿里巴巴集团创始人马云周一并未对潜在投资者透露什么有关这家电子商务巨头的新讯息；但他谈及公司治理方面的事情，包括2010年颇具争议的剥离在线支付服务交易，却出乎投资者意料。

--《焦点》油价跌破100美元，中国贸易商预定超大油轮用于囤积原油

中国国际联合石油化工公司(联合石化)已经预定全球最大的超级油轮用于海上原油储存，在此之前由于指标油价跌破每桶100美元，已有越来越多的船只被用作海上储油装置。

--美国个股：上海通用汽车因软件问题将在中国召回38,328辆凯迪拉克

中国国家质检总局周二称，通用汽车在中国的主要合资企业--上海通用汽车有限公司将在华召回38,328辆凯迪拉克汽车，因驻车制动系统软件存在问题。

--中国个股：恒天然斥37亿元要约收购贝因美20%股权，拟组澳洲合资公司

中国贝因美婴童食品股份有限公司周二公告称，全球最大乳制品出口商--恒天然(Fonterra) 已决定斥资36.81亿元人民币要约收购贝因美20%股权，其中现有大股东贝因美集团至少出让8%股权参与这次要约收购。公司股票自今日起复牌。 (完) (整理 林高丽; 审校 黄凯)