台湾股市：量缩小升，市场屏息等待苹果新品评价

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透台北9月9日 - 台湾股市周二小升收市，市场仍在屏息等待苹果 的新款智能手机的发布。分析师指出，台股连日量缩，无法构成大涨的条件，市场除等待苹果供应链商表态之外，也静待营收公布结果。
台湾加权股价指数 收升0.29%或26.83点至9,434.77点，五日均线位于9,424.33点；今日成交初值 为788.29亿台币，上交易日修正后为736.32亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞大盘虽然攻上五日线，但量能不够，不构成大涨的条件。〞
苹果供应链概念股鸿海收升1.49%报102台币；大立光电 收升1.04%报2,440台币。
分析师认为，台股目前仍处于相对高档，但〞防守有余、进攻不足。〞未来要看苹果新产品吸睛度够不够，或是台股成交量若能冲破日均量880亿台币以上，才有利多方上攻。
本地时间13:57时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走跌0.11%，其中沪综指 小跌0.09%，韩股 则下跌0.33%。(完)
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路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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