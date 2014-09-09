台湾股市：量缩小升，市场屏息等待苹果新品评价

路透台北9月9日 - 台湾股市周二小升收市，市场仍在屏息等待苹果 的新款智能手机的发布。分析师指出，台股连日量缩，无法构成大涨的条件，市场除等待苹果供应链商表态之外，也静待营收公布结果。

台湾加权股价指数 收升0.29%或26.83点至9,434.77点，五日均线位于9,424.33点；今日成交初值 为788.29亿台币，上交易日修正后为736.32亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞大盘虽然攻上五日线，但量能不够，不构成大涨的条件。〞

苹果供应链概念股鸿海收升1.49%报102台币；大立光电 收升1.04%报2,440台币。

分析师认为，台股目前仍处于相对高档，但〞防守有余、进攻不足。〞未来要看苹果新产品吸睛度够不够，或是台股成交量若能冲破日均量880亿台币以上，才有利多方上攻。