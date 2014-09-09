《独家新闻》美司法部调查葛兰素史克，牵涉其中国消费保健品部门

路透上海/华盛顿9月9日 - 内部文件显示，2012年美国一项针对葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 的反贿赂调查触及到其中国消费保健品部门，暗示该公司的合规问题恐怕要比原先爆出的范围更广。

葛兰素史克公司证实，正在对中国消费保健品部门的采购工作进行调查，但表示未发现任何“违反道德准则的行为”。公司称，本次调查与中国去年披露的药品部门腐败案刑事调查无关。

路透了解到的三份“保存通知(preservation notices)”显示，葛兰素史克正在对某些个人和供应商进行专门调查，问题最久可追溯至2012年。

本次调查涉及美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)的一项质询，审查公司是否违反美国海外反腐败法(FCPA)。

“这些2012年发布的保存通知涉及到中国消费保健品部门内部是否遵守采购政策的问题，”该公司在英国的发言人Simon Steel在声明中称。

“我们动用了公司内外的资源进行调查，未发现有证据说明存在违反道德准则的行为，但确实发现一些采购过程中不合规定的情况，因此采取了补救措施。”

葛兰素史克之前曾表示，这是美国司法部和美国SEC对中国在内的全球2010年以来药品腐败案调查工作的一部分，不过并没有具体披露调查范围。

这些文件并不构成葛兰素史克或其合作伙伴行为不当的证据，但表明先前没有受到关注的部分中国业务亦受到审查。

法律专家称，美国方面调查范围越大，葛兰素史克最终面临数百万美元和解费或罚款的可能性也就越大。(完)