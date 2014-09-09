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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元上涨，美债收益率升

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* 美元/日圆上涨0.21%，欧元/日圆升0.55%，澳元/美元下滑0.19%，英镑/美元跌0.12%

* 日股日经指数收高0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.12%，美国两年期公债收益率(殖利率)0.5478%，美国10年期公债收益率2.4892%

* 民调结果显示，苏格兰独立的支持和反对阵营势均力敌

* 日本决策官员回应日圆下滑，警告称汇价快速波动不为人所乐见

* 旧金山联储报告：投资者预计利率维持在低位的时间较FED预期更久 (完)

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