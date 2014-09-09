欧元债市：德债期货下跌，受美国旧金山联储研究报告影响

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透伦敦9月9日 - 德国公债期货周二下跌，之前旧金山联储的一份研究报告称，市场可能低估了美国未来升息的速度。
德债期货 下跌46个跳动点报148.64，10年期现货德债收益率 升4个基点报0.98%。
交易员表示，奥地利、荷兰、德国即将标债，也加剧了欧洲核心国家公债的卖压。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 于春红)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。