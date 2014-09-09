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债券 | 2014年 9月 9日 星期二 14:27 BJT

欧元债市：德债期货下跌，受美国旧金山联储研究报告影响

路透伦敦9月9日 - 德国公债期货周二下跌，之前旧金山联储的一份研究报告称，市场可能低估了美国未来升息的速度。

德债期货 下跌46个跳动点报148.64，10年期现货德债收益率 升4个基点报0.98%。

交易员表示，奥地利、荷兰、德国即将标债，也加剧了欧洲核心国家公债的卖压。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 于春红)
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