《分析师观点2》台湾8月出口年增率创19个月高位，全年有机会上修

路透台北9月9日 - 台湾财政部周二公布，8月出口金额较上年同期增9.6%，远优于市场预估的成长4.58%；进口则成长14.1%，亦明显优于市场预估的增9.35%。进、出口年增率均双双创出19个月来新高。

财政部统计处处长叶满足表示，8月光是电子产品对出口增长的贡献即占了6.1个百分点，虽然无法完全辨识是由苹果 新智慧手机iPhone 6带动，〞但我们认为有关。〞

叶满足并强调，全年出口年增率将有机会上修。

主季总处在8月将出口年增率自3.10%调升至3.21%。

财政部的新闻稿指出，电子产品市况畅旺，单月的出口金额达92.3亿美元，为历年单月新高。这也推升8月出口达281亿美元至历年单月次高(2011年8月以来新高)，当月贸易顺差为41.1亿美元；累计1-8月出口较上年同期增3.4%，进口亦增3.6%，贸易情势益趋稳健。

财政部指出，全球景气朝正向发展，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季备货需求，有助延续出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化及国际产业竞争加剧等，仍制约部分成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

8月年变动率(%) 7月年变动率(%)

整体出口金额 +9.6 +5.8

--中国(含香港) +8.7 +6.5

--美国 +4.9 +2.4

--欧洲 +13.5 +8.9

--日本 +17.8 -1.9

**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏：

8月进口年增率高于预期，反映出液晶面板、半导体与智慧手机零组件等电子大厂资本设备支出扩增，也反映出苹果即将推出新款智慧型手机，让各家手机制造大厂竞争渐趋激烈。出口方面则反映大陆与欧美的年底旺季需求都符合预期。另外，从台湾7月外销订单中也可以看出8、9月出口表现会不错。由于年底圣诞与明年农历春节需求旺季符合预期，因此我们会上修全年出口预期，GDP年增率也会进一步上修。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

8月出口表现优于预期，除了去年基期较低之外，电子产品中的半导体成长如预期强劲，机械也有反弹，这反映了设备投资相关需求上扬，也显示全球下半年的耐久财需求增速。

8月出口虽有意外亮丽表现，但1-8月的台湾出口平均年增率为3.4%，与先前对今年台湾出口的预估差异不大，凯基预估今年全年台湾出口年增4.5%，目前仍维持这个看法。不过随之而来出口旺季来临，出口应还会有不错的表现。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬0.3分，报30.005。

--台股加权股价指数 收高0.29%至9,434.77点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，而2014年出口预估微幅上修至年增3.21%、进口年增率则微幅下修至3.80%。