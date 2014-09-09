金属期市：伦敦期镍从两个月高位滑落，因美元上涨

“普遍共识是，镍最终将陷入短缺，甚至严重短缺，这取决于你明年如何看待它，”法国兴业银行分析师Mark Keenan称。

“菲律宾的消息进一步提供支撑。短期来看，镍受到良好支撑，预计到明年初可能会涨价，”他还称。

LME期镍 周二下滑1.3%至每吨19,680美元，周一曾创下7月3日以来高点19,940美元。若镍价升破7月3日高点19,990美元，可能上看5月20日以来高点。

0555 GMT，LME三个月期铜 下滑0.9%至每吨6,927.25美元，前日曾录得8月27日以来高点7,052.25美元，随后稍微收高。

上海期交所主力11月期锌 大跌3%至每吨16,660元人民币(2,716美元)，跟随LME期锌 下跌1.5%的走势，因投机客平仓加剧。(完)

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