金属期市：伦敦期镍从两个月高位滑落，因美元上涨

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
“普遍共识是，镍最终将陷入短缺，甚至严重短缺，这取决于你明年如何看待它，”法国兴业银行分析师Mark Keenan称。
“菲律宾的消息进一步提供支撑。短期来看，镍受到良好支撑，预计到明年初可能会涨价，”他还称。
LME期镍 周二下滑1.3%至每吨19,680美元，周一曾创下7月3日以来高点19,940美元。若镍价升破7月3日高点19,990美元，可能上看5月20日以来高点。
0555 GMT，LME三个月期铜 下滑0.9%至每吨6,927.25美元，前日曾录得8月27日以来高点7,052.25美元，随后稍微收高。
上海期交所主力11月期锌 大跌3%至每吨16,660元人民币(2,716美元)，跟随LME期锌 下跌1.5%的走势，因投机客平仓加剧。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/朱晓军；审校 田建华/于春红)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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