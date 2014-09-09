澳洲股市：收涨，受到绩优银行股和矿产股的拉抬

路透悉尼9月9日 - 澳洲股市周二上涨0.5%，收在盘内高点水准，得益于绩优银行股和矿产股的支撑。不过，企业状况指数的放缓压抑了投资者的热情，令股市仍接近三周低点。

衡量澳洲企业状况的指标在8月从四年高位回落，因企业营收及获利均放缓。澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的调查显示，8月企业现况指数腰斩至正4，7月上升5点的涨幅缩减了大多数。