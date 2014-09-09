澳洲股市：收涨，受到绩优银行股和矿产股的拉抬

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透悉尼9月9日 - 澳洲股市周二上涨0.5%，收在盘内高点水准，得益于绩优银行股和矿产股的支撑。不过，企业状况指数的放缓压抑了投资者的热情，令股市仍接近三周低点。
衡量澳洲企业状况的指标在8月从四年高位回落，因企业营收及获利均放缓。澳洲国民银行(NAB)对逾400家企业的调查显示，8月企业现况指数腰斩至正4，7月上升5点的涨幅缩减了大多数。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘上升30.9点，至5,607.9点，终止此前连续四个交易日的跌势。澳股周一收低0.4%。（完）
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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