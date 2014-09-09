台湾汇市：台币微跌续创两周收盘低位，国际美元强势令台币趋弱整理

* 美元强势令台币续创两周低位 * 场上持续消化出口商抛汇量能 * 明日实质交易暂估在29.930-29.970 路透台北9月9日 - 台币兑美元 周二微跌续创两周收盘低位。交易员 认为，由于欧洲央行降息及英镑受累于苏格兰可能公投脱离英国独立，此皆推升国际美元持 续强势，带动美元指数 来到14个月高位，拖累台币实质交投趋弱整理。 汇银人士指出，韩国金融市场周一至周三因假期休市，暂未提供台币实质交投进一步线 索，短线暂先反应国际美元走强的利空，惟在台币趋贬靠向29.950仍需消化出口商抛汇卖需 ，且今日外资买超台股金额扩大，都利于收敛台币实质交投贬幅。 “短线台币暂在29.950附近整理，等韩元开市再说。〞一位本地大型银行交易人士说。 另有外银交易员提及，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07% ，市 场预期央行助贬台币的力道将缩小，以缓和进口物价成本进而舒缓通膨压力，将影响台币实 质交投贬值的幅度及速度，料台币实质交投缓贬的可能性较高，且贬幅不至于太大。 今日台币连续第二个交易日收在30元上方，续创两周收盘低位，前波收盘低位为8月26 日的30.026。台币今日主要交易区间在29.935-29.950，上日交易区间在29.920-29.947。交 易员并预估明日台币主要交投区间在29.930-29.970。 美元指数 周二触及14个月新高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一份研究 报告令投资者重新看待美国升息前景，令美元指数一度高见84.496，使之上看2013年7月高 位84.753。若升破该水准，则将上探2010年7月以来的高位。 台湾股市周二量缩小涨0.29%，市场仍在屏息等待苹果 的新款智能手机的发布 ；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超94.25亿台币，连续四个交易日买超共计186 .46亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一周天期美元/台币换汇点已到价平附 近，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度也较上日尾盘缩减，一个月远汇报价TWD1MNDFOR =尾盘在29.940/29.960左右，上日纽约盘收在29.945。 亚洲新兴市场货币周二多数下跌，美元指数上涨至14个月高位，投资者再次评估美国联 邦储备理事会(美联储/FED)加息时间预期。 台湾财政部周二公布，8月出口金额较上年同期增9.6%，远优于市场预估的成长4.58%； 进口则成长14.1%，亦明显优于市场预估的增9.35%。进、出口年增率均双双创出19个月来新 高。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/9(二)：英国7月工业生产、7月对非欧盟国家贸易收支、日本8月企业物价指数、7月 机械订单、英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲、日本央行公布8 月政策会议记录； 9/10(三)：法国7月工业生产、美国7月批发(趸售)库存、欧洲金融界智囊团2014年金融 论坛，欧洲央行总裁德拉吉出席、日本央行副总裁岩田规久男在记者会发表谈话、欧洲央行 执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch发表演说、纽西兰央行利率决议； 9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和 HICP终值、法国8月HICP终值； 9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售 、韩国央行利率决定； 9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投 资和销售情况月度报告。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.005 30.002 29.935-30.010 30.010 6.47 7.06 元太外汇经纪公司 30.003 30.001 29.936-30.008 30.008 3.11 2.57 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.155/-0.135 -0.180/-0.160 (完)