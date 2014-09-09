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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 14:45 BJT

《汇市简讯》美元掌握主导，带动欧元/美元一路走低

0615 GMT

* 美元掌握主导权，带动欧元/美元一路走低

* 趋势力量强劲，推动欧元/美元的跌势，尽管上周五的美国非农就业报告不及预期

* 短期利率的走升也助长了欧元跌势，两年期美国公债/德国公债利差为62.5个基点

* 进入趋势的市场有能力在更长时间内维持大规模投机仓位

* 期权到期图表：link.reuters.com/cad82w

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