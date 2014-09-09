《中国企业债发行日程表》--9月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *中国电力 30 15 9/16簿记建档 -- AAA 9/17-9/19 海通证券 投资集团 ========================================================================================= *杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 -- AAA 9/17-9/23 国信证券

(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券 ========================================================================================= *武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/23 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= *宜都市国通 11 7 9/16簿记建档 -- AA 9/17-9/19 中投证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= *陕西安康高新 9 7 9/16簿记建档 上限8.90% AA- 9/17-9/19 华英证券 产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 醴陵市国有 3 7 9/4簿记建档 7.18% AA 9/5-9/10 一创摩根大通 资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 仁寿县 12 7 9/4簿记建档 8.66% AA- 9/5-9/10 银河证券 资产经营 (以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 威海市中城 12 7 9/5簿记建档 *6.55% AA 9/9-9/11 海通证券 公有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 马鞍山慈湖 12 7 9/5簿记建档 *6.85% AA 9/9-9/11 西南证券 高新技术产业开发区投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 北京金融街 15 7 9/4簿记建档 5.55% AA+ 9/5-9/12 国信证券 资本运营中心 (第四年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/

北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 兰州国资 7 7 9/9簿记建档 上限8.20% AA 9/10-9/12 中信建投证券 投资控股建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 昌邑市经济 10 7 9/5簿记建档 7.58% AA- 9/9-9/15 中航证券 开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 泸州纳溪区 8 7 9/10簿记建档 *上限7.80% AA 9/11-9/15 华创证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 常熟滨江城市 8 7 9/10簿记建档 *上限7.30% AA 9/11-9/15 中信建投证券 建设经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 新密财源城市 10 7 9/11簿记建档 上限8.50% AA 9/12-9/16 中原证券 开发建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津新技术 8 7 9/11簿记建档 -- AA 9/12-9/16 中信建投证券 产业园武清开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 济南西城 20 7 9/12簿记建档 -- AA+ 9/15-9/17 齐鲁证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安证券 ========================================================================================= 江苏望涛 10 6 9/12簿记建档 -- AA 9/15-9/17 信达证券 投资建设 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 盐城东方 12 7 9/12簿记建档 上限7.00% AA 9/15-9/17 中信证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆两江新区 20 7 9/15簿记建档 -- AAA 9/16-9/18 广发证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 高安城投 7 7 -- 上限8.98% AA- 9/16-9/18 兴业证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 北京国资 至多45 15 -- -- AAA 9/16-9/18 海通证券 经营管理中心 (第5及10年末设发行人及投资者选择权) 中信建投证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商