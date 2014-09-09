全球矿业：菲律宾议员认为禁止原矿出口的禁令要有五年宽限期

路透马尼拉9月9日 - 支持禁止未加工金属矿石出口的菲律宾国会议员周二表示，这样的禁令应在鼓励矿业加工的立法出台后，有五年的宽限期。

国会议员Erlpe John Amante对路透称，希望两项寻求强制加工菲律宾国内开采的金属矿的法案可以在两年内签署成为法律。他表示，若法案获批，则菲律宾矿物出口的营收可以增长两倍。

Amante在7月时提出议案，已经获得国会下院委员会层面的批准，当前准备进行全体讨论。相对应的一份法案也已在上议院提出。

Amante称，认为该法案一旦生效，则应给与矿业五年的宽限期来建造加工工厂，而后禁止原矿出口的禁令才可以生效，类似印尼的做法。

环境和自然资源部高层Ramon Paje接受采访时称，政府应会在国会上下议院支持者两份相同的提案。(完)