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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--9月10日-9月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   

    9月8日当周
       
    9月10日(三)       
    0530  法国非农就业岗位(较前季)                     第二季修正值    --       +0.1%
    0645  法国工业生产(较前月)                           7月         -0.4%      +1.3%
    2301  英国RICS房价差值                               8月          正47       正49
    
    9月11日(四)       
    0600  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              8月终值        持平       持平
                                 (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        持平       持平
                                     (较上年同期)                    +0.8%      +0.8%
    0645  法国HICP(较前月)                             8月终值       +0.4%      -0.4%
                (较上年同期)                                         +0.5%      +0.6%
    
    9月12日(五)
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                     8月           --       +0.1%
                           (较上年同期)                                --       -0.7%    
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                         7月           --      赤字74
    0800  意大利工业生产(较前月)                         7月          持平      +0.9%
                        (较上年同期)                                 +0.5%      +0.4%
    0900  欧元区就业人口(较前季)                        第二季         --       +0.1%
                        (较上年同期)                                   --       +0.2%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                         7月         +0.5%      -0.3%
                        (较上年同期)                                 +1.3%       持平
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)             8月终值      +0.2%      +0.2%
                               (较上年同期)                          -0.1%      -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.2%      -0.2%
                                   (较上年同期)                      -0.2%      -0.2% 
    
    9月15日当周
    
    9月15日(一)
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     8月         --         持平       
                          (较上年同期)                                --        -0.8%
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          7月         --      顺差168 
    
    9月16日(二)
    0830  英国CPI(较前月)                                 8月         --        -0.3%
               　 (较上年同期)                                        --        +1.6%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                              --        -0.1%
                            (较上年同期)                              --        +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                  --        -0.1%
                                        (较上年同期)                  --        +2.6%
    0830  英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月)     8月         --        -1.6%
                                         (较上年同期)                 --        -7.3%
                             PPI产出物价指数(较前月)                  --        -0.1%
                                        (较上年同期)                  --        -0.1%
                         核心PPI产出物价指数(较前月)                  --         持平
                                        (较上年同期)                  --        +0.9%  
    0900  欧元区劳工成本                                第二季        --        +0.9%
                薪资                                                  --        +1.5%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         9月          3.0        8.6
              ZEW现况指数                                             38.0       44.3
    
    9月17日(三)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    7月          --   顺差12.23
                 全球贸易收支(亿欧元)                                  --   顺差36.76
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             9月          --        2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        8月          --    减少3.36
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至7月三个月          --        6.4%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　    --       -0.2%
                            (不包括奖金)(较上年)                       --       +0.6%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                        8月终值          --       -0.7%
                  (较上年同期)                                         --       +0.3%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           9月          --         2.5
  (完)
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