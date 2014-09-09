欧洲经济指标预测--9月10日-9月17日****

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月10日(三) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- +0.1% 0645 法国工业生产(较前月) 7月 -0.4% +1.3% 2301 英国RICS房价差值 8月 正47 正49 9月11日(四) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0645 法国HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.6% 9月12日(五) 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.7% 0645 法国经常账收支(亿欧元) 7月 -- 赤字74 0800 意大利工业生产(较前月) 7月 持平 +0.9% (较上年同期) +0.5% +0.4% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +0.5% -0.3% (较上年同期) +1.3% 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 9月15日当周 9月15日(一) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差168 9月16日(二) 0830 英国CPI(较前月) 8月 -- -0.3% (较上年同期) -- +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +2.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) 8月 -- -1.6% (较上年同期) -- -7.3% PPI产出物价指数(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -0.1% 核心PPI产出物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.9% 0900 欧元区劳工成本 第二季 -- +0.9% 薪资 -- +1.5% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 9月 3.0 8.6 ZEW现况指数 38.0 44.3 9月17日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差12.23 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.76 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 -- 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 -- 减少3.36 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至7月三个月 -- 6.4% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- -0.2% (不包括奖金)(较上年) -- +0.6% 0900 欧元区通胀率(较前月) 8月终值 -- -0.7% (较上年同期) -- +0.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 2.5 (完)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)