全球金市：金价盘旋在三个月低位附近，因美元走强

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1254.6 -0.84 -0.07
现货银 18.99 0.01 0.05
现货铂金 1390.8 -0.6 -0.04
现货钯金 877.3 0.2 0.02
COMEX期金 1255.4 1.1 0.09
COMEX期银 19.01 0.049 0.26
汇率
欧元/美元 1.2885
美元指数 84.381
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 高琦/郑茵)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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