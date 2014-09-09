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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 15:07 BJT

全球金市：金价盘旋在三个月低位附近，因美元走强

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价格 变动 涨跌%

现货金 1254.6 -0.84 -0.07

现货银 18.99 0.01 0.05

现货铂金 1390.8 -0.6 -0.04

现货钯金 877.3 0.2 0.02

COMEX期金 1255.4 1.1 0.09

COMEX期银 19.01 0.049 0.26

汇率

欧元/美元 1.2885

美元指数 84.381

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 高琦/郑茵)
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