全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
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路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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