台湾债市：指标10年公债殖利率收创九个月高位，观望美债后市

* 指标10年期公债收创逾九个月高位 * 美债展望有疑虑，台债买气不佳 * 明日五年券区间1.20-1.25%，10年在1.68-1.73% 路透台北9月9日 - 台湾公债殖利率周二明显弹升，10年期指标公债殖利率更升破逾九 个月高位。交易员指出，美债展望有所疑虑，市场对台债的追价意愿不高，短线台债持券信 心疲弱。 交易员表示，长假期间美国公布非农就业数据疲弱，但美债殖利率未跌反升，引发市场 认为美债可能将引发另一波殖利率上行疑虑。而台债方面，持券信心疲弱下接手的力道不足 ，尤其是近期密集发行的国际板美元债券，可能对台债的排挤效应还无法确定，更令买气退 却。 〞现在没有人出来接手，流动性也不够。〞一位票券商交易员表示。 另一位外商银行交易员则认为，国际板美元债的发行热潮没有停歇，这对长券发行端可 能产生的排挤效果到底有多严重，还无法确定，这也是买气迟滞的原因之一。 **十年券殖利率创逾十个月高位** 103/13期公债 发行前交易今日收在1.71%，盘中以1.7190%创下此期券的高 位，收盘价也创逾九个月最高。前高在2013年12月5日的收盘1.7225%。 前述银行交易员表示，在103/6期券中可见特定的金融机构着墨其中，盘中遇1.68%以上 则有买单出笼，但103/13期发行前交易中少了特定买盘照拂，殖利率上行明显。 〞终端买盘还是会留筹码到初级市场再表态，〞她说。只不过，103/13期因仍在发行前 交易中，空单做空不必成本，这令发行前交易走势会相对疲弱。惟今日该期券盘中上行至1. 70%附近似有止稳迹象，买盘可能来自于空单回补。 他们并预估，明日103/13期公债殖利率交易区间料在1.68-1.73%；五年期公债103/10期 则料在1.20-1.25%，因美债走势并不稳定，且台债成交量低迷，流动性不佳， 殖利率波幅可能较大。 美国劳工部上周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加2 2.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。 美国指标公债收益率周一持稳，此前旧金山联储发布的研究结果重燃对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能会较市场预期更早升息的担忧，且交易商关注本周的公债供应。美国 10年期公债 收益率报2.47%，上周五尾盘报2.46%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +2.20 1.2300 1.2150-1.2450 75.0 10 103/13 +2.00 1.7100 1.6920-1.7190* 72.5 *表创该券交易以来高位 本周及下周金融市场重要经济数据和事件有： 9/9(二)：台湾公布8月出口数据、英国7月工业生产、7月对非欧盟国家贸易收支、日本 8月企业物价指数、7月机械订单、英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表 演讲、日本央行公布8月政策会议记录； 9/10(三)：法国7月工业生产、美国7月批发(趸售)库存、欧洲金融界智囊团2014年金融 论坛，欧洲央行总裁德拉吉出席、日本央行副总裁岩田规久男在记者会发表谈话、欧洲央行 执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch发表演说、纽西兰央行利率决议； 9/11(四)：中国8月工业生产者出厂价格指数(PPI)、居民消费价格指数、德国8月CPI和 HICP终值、法国8月HICP终值； 9/12(五)：欧元区第二季就业人口、7月工业生产、美国8月进出口物价、8月零售销售 、韩国央行利率决定； 9/13(六)：中国8月固定资产投资、社会消费品零售总额、工业增加值、以及房地产投 资和销售情况月度报告。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.6800 5 103/10 1.2300 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)