《汇市简讯》英镑/美元在1.6050和1.60的期权障碍岌岌可危

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
0713 GMT
* 1.6050和1.6000为英镑/美元期权的障碍水准
* 上述水准岌岌可危，因为苏格兰独立公投带来市场恐慌，并且美元走强
* 1.6065是在亚洲盘触及的10个月低点。1.6003是1.4814-1.7192的50%回档位
* 1.4814是2013年7月低点，当时卡尼刚刚就任英国央行总裁
* 0830GMT将公布英国7月工业和制造业产出数据，预估分别增长0.2%和0.3%
* 0830GMT还将公布英国贸易报告，预计7月贸易逆差为91亿英镑
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)