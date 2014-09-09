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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 15:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.6050和1.60的期权障碍岌岌可危

0713 GMT

* 1.6050和1.6000为英镑/美元期权的障碍水准

* 上述水准岌岌可危，因为苏格兰独立公投带来市场恐慌，并且美元走强

* 1.6065是在亚洲盘触及的10个月低点。1.6003是1.4814-1.7192的50%回档位

* 1.4814是2013年7月低点，当时卡尼刚刚就任英国央行总裁

* 0830GMT将公布英国7月工业和制造业产出数据，预估分别增长0.2%和0.3%

* 0830GMT还将公布英国贸易报告，预计7月贸易逆差为91亿英镑

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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